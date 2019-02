MIT 2019, c’est parti !

Comme prévu, les Salons du tourisme “MIT 2019“ –qui regroupe 5 Salons en un seul (Spa Expo, Horeca Expo, Boat Show, Sports Show et PiscinExpo), organisés par Tourisme Info, ont ouvert leurs portes, ce mercredi 27 février et se poursuivront jusqu’au 2 mars au Parc des expositions du Kram.

Et comme il se doit, c’est René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, qui a eu l’honneur d’inaugurer cette manifestation touristique, aux côtés bien évidement de Afif Kchouk, l’initiateur.

Environ une centaine d’exposants issus du secteur de l’industrie hôtelière dans son ensemble sont présents à cette 25ème édition du MIT (hôtellerie, services, restauration, équipement, transport, administration publique liée au tourisme, institutions financières, agences de voyage, plateformes de réservation, etc.).

C’est pour dire que c’est toute la Tunisie touristique -ou presque- qui s’expose, quatre jours durant, au Parc des expositions du Kram.

A souligner au passage la présence de deux pays étrangers, en l’occurrence l’Afrique du Sud et l’Inde.

L’inauguration ayant eu lieu l’après-midi, inutile vous de dire qu’il y avait une grande affluence, mais les prochains jours pourraient attirer plusieurs centaines de visiteurs, notamment professionnels, le Salon étant une manifestation dédiée aux professionnels du secteur touristique.

Car, il faut bien le noter, Afif Kchouk et les siens semblent avoir bien choisi le timing : c’est la première manifestation du secteur de l’année en cours, c’est à deux mois et demi de ramadan, et c’est pratiquement à quatre mois de la période estivale.

WMC vous fera vivre au jour le jour les coulisses de cette 25ème édition du MIT qui, rappelons-le, se tient du 27 février au 2 mars 2019.

