Afif Kchouk, fondateur de la revue Tourisme Info, a organisé, jeudi 21 février 2019, une conférence de presse sur la tenue de la 25ème édition du Salon Marché international du tourisme “MIT“, prévue du 27 février au 2 mars. Et c’est le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, qui assurera l’inauguration officielle, le mercredi 27 février à 14h, et ce en présence d’une vingtaine d’ambassadeurs accrédités à Tunis.

A cette occasion, et comme il maintenant l’habitude de le faire, M. Kchouk a invité tous les partenaires (dont l’ONTT, Tunisair, l’Observatoire du tourisme tunisien, UNIH,…) et exposants du Salon… pour prendre la parole. Nous le soulignons parce que c’est à la fois nouveau en Tunisie et valorisant.

En fait, le MIT, depuis sa création en 1995 (la première édition a eu lieu du 3 au 7 mai de cette année-là), tente d’apporter des éléments de réponse à la question suivante: «qui n’a pas envie de changer d’air, de s’éloigner, de se ressourcer, de partir en voyage, prendre de vacances?».

Et justement, M. Kchouk expliquera, encore une fois, que le MIT donne non seulement la ou les réponses à cette question, mais montre comment faire avec quels moyens…

Alors durant les 4 jours, le tourisme, au sens large du terme, fait Salon en s’exposant à la Foire internationale du Kram. En effet, « durant ces 4 jours, vous avez la réponse à vos questions à travers des gens du métier, des spécialistes, des professionnels et des opérateurs du secteur qui vous proposeront des idées de vacances et vous feront des suggestions ».

Car, les Salons du tourisme réunissent et intègrent aux mêmes dates (27 février – 2 mars) et lieu (Foire du Kram) cinq Salons, à savoir : MIT, HORECA Expo, Spa Expo, Boat Show, Golf & Sports Show. Il s’agit donc de 5 salons ayant des thèmes différents mais qui, à la fois, se complètent, s’interfèrent et génèrent davantage de rayonnement et de synergie entre eux.

Côté chiffres, les organisateurs affirment que cette 25ème édition du MIT devrait attirer 150 exposants (de Tunisie, d’Allemagne, d’Italie, de Turquie et d’Afrique du Sud), 15.000 visiteurs –dont 3.000 professionnels…

A noter également que ce rendez-vous constituera une plateforme B2B, B2C et B2A, accompagnée de plusieurs workshops, conférences et autres séminaires…

Pour Afif Kchouk, par son aspect global, le Salon MIT parle de la « Tunisie touristique », en ce sens qu’il valorise et le tourisme balnéaire, et le tourisme digital et intelligent, le tourisme alternatif et solidaire, et le tourisme culturel, et le tourisme gastronomique. Donc, on regrette que cette initiative privée n’ait pas suffisamment de soutien public qu’elle mérite. Car, les autres salons touristiques dans des pays concurrents (Maroc, Egypte, etc.) sont organisés par des organismes publics.

Rappelons également que la FTH et la FTAV ont décidé, pour des raisons diverses, de ne plus participer à ce Salon. Ce que M. Kchouk “accepte“ mais le regrette, surtout que tout le monde devrait travailler ensemble pour le bien de l’économie nationale, en général, et du secteur touristique, en particulier.

Par ailleurs, on apprend que le budget communication de cette édition 2019 (affiches, sports radio, presse) s’élève à 100.000 dinars. On aura compris que c’est lourd à supporter comme dépenses, surtout pour un privé qui ne bénéficie pas d’un millime de subvention.

Tallel BAHOURY