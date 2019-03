Dix accords et mémorandums d’entente ont été signés entre la Tunisie et le Qatar, à l’issue de la réunion élargie de la 7e session de la Haute commission mixte tuniso-qatarie tenue ce samedi 2 mars au palais Dhiafa à Carthage.

Voici les dix accords signés en présence du chef de gouvernement tunisien, Youssef Chahed, et du Premier ministre et ministre de l’Intérieur qatari, Cheikh Abdallah bin Nasser bin Khalifa Al Thani:

– Accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre les gouvernements tunisien et qatari,

– Mémorandum d’entente entre le ministère du transport et le ministère qatari des transports et de la communication dans le domaine des ports maritimes et commerciaux,

– Mémorandum d’entente portant reconnaissance mutuelle des certificats délivrés aux marins,

– Accord sur les services aériens,

– Premier programme exécutif de l’accord de coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport 2019-2020,

– Mémorandum d’entente dans les domaines du tourisme et du tourisme des affaires,

– Troisième programme exécutif de l’accord culturel et technique entre le gouvernement tunisien et le gouvernement du Qatar 2019-2020-2021,

– Mémorandum d’entente dans les domaines de la promotion de l’industrie, de l’innovation et du développement technologique,

– Mémorandum d’entente pour le jumelage entre la municipalité de Tunis et la municipalité de Doha,

– Le Procès Verbal (PV) des travaux de la 7e session de la Haute commission mixte tuniso-qatarie.