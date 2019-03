La grève sectorielle dans l’enseignement de base prévue pour le 6 mars a été annulée après l’acceptation des propositions du ministère de l’Education. C’est ce qu’a indiqué le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Bouali Mbarki, dimanche 2 mars.

Au terme de la réunion de l’instance administrative de l’enseignement de base au siège de l’UGTT, les propositions du ministère de l’Education ont été acceptées et la signature du PV de l’accord entre les deux parties est prévu pour lundi 4 courant au siège du ministère.

Le ministère de tutelle avait présenté des propositions concernant l’augmentation de la prime de la rentrée scolaire à hauteur de 75 pc du salaire brut et le doublement de la prime de correction des examens nationaux.

Les propositions du ministère portent également sur la création de commissions techniques mixtes chargées d’étudier les critères à adopter pour fixer l’augmentation des primes des enseignants dans les zones rurales ainsi que la révision des indemnités des enseignants.

Il convient de rappeler que la partie syndicale et administrative ont convenu de mettre en oeuvre l’accord signé en 2018 portant sur la réforme des statuts et le doublement des indemnités des directeurs et pédagogues adjoints et ce, avant fin mars 2019.

A noter également que les revendications de la partie syndicale concernent l’application des accords sur l’augmentation des primes de l’assistance pédagogique fixée à 120 dinars à partir de janvier 2019, l’augmentation des primes des instituteurs suppléants de la rentrée scolaire et de l’allocation du travail pénible, outre la réduction de la durée de travail à 18 heures par semaine pour les instituteurs suppléants ayant le titre d’enseignant du cycle primaire.