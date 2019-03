Le cinéma tunisien s’est largement distingué au Burkina Faso dans le Palmarès de la 26ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (FESPACO) clôturée, samedi 2 mars à Ouagadougou.

Dans la compétition des longs-métrages de fiction de cette biennale du cinéma africain, organisée du 23 février au 2 mars 2019, le film “Fatwa” de Mahmoud Ben Mahmoud a remporté l’Etalon de Bronze.

Une nouvelle distinction pour “Fatwa”, lauréat du Tanit d’Or des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2018 ainsi que le prix d’interprétation masculine, décerné au comédien Ahmed Hafian.

L’Etalon d’Or de Yennenga, plus haute distinction de la Biennale, est attribué au film “The Mercy of The Jungle” (La Miséricorde de la Jungle) de Joel Karekezi (Rwanda). Pour le même film, le prix de la Meilleure interprétation masculine est revenu à Marc Zinga.

A rappeler que cette fiction avait été également sélectionnée dans la compétition officielle aux JCC 2018.

L’Etalon d’Argent est revenu au film “Karma” de Khaled Youssef (Egypte).

Dans la même compétition des longs-métrages de Fiction, “Regarde-moi” (Look At Me), de Nejib Belkafhi a remporté le premier prix du meilleur scénario, une distinction également attribuée au film “KETEKE” de PETER Sedufia (Ghana) qui a eu le second prix.

Plusieurs prix ont été décernés à des films parmi les 20 œuvres en compétition des longs-métrages de fiction de cette biennale du film africain qui fête son 50ème anniversaire sur le thème ” Mémoire et Avenir des Cinémas Africains”.

Dans la compétition des courts-métrages de fiction, “Black Mamba” d’Amel Guellaty a remporté le Poulain d’or du Fespaco. Le Sénégal a remporté le Poulain d’Argent et Le Poulain de Bronze, respectivement décernés à “Une Place dans l’Avion” de Khadidiatou et à “Un air de Kora” d’Angèle Diabang.

Dans la compétition des Films d’Animation, “Briska” de Nadia Rais a eu le premier prix. Le second prix est revenu à ” Un Kalabanda a mangé Mes Devoirs ” de Raymonf Malinga de l’Ouganda alors que le Prix du jury est revenu au film “Da Teysy Da” de Tojo Niaina Rajaofera (Madagascar).

Auparavant, deux prix ont été attribués à “Black Mamba” d’Amel Guellaty (Prix Thomas Sankara) et “Fatwa” de Mahmoud Ben Mahmoud (Prix spécial Union Africaine), primés à la cérémonie des prix spéciaux du Fespaco tenue vendredi dans la Capitale Burkinabè.

Divers prix sont décernés lors du Fespaco, aux longs et courts métrages, en compétition ou non, de la sélection officielle. Les compétitions du Fespaco sont dédiées aux films de fiction et aux documentaires, longs et courts métrages, les films des écoles africaines de cinéma et de l’Audiovisuel, les séries TV et les films d’animation.