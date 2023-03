Le film tunisien Ashkal de Youssef Chebbi a remporté l’Etalon d’or du Yennenga de la 28ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (FESPACO), au Bukina Faso, dont le palmarès a été dévoilé dans la soirée de samedi 4 mars 2023.

Outre cette distinction, Ashkal a également été sacré “prix du meilleur son”. Ashkal succède ainsi à “La Femme du Fossoyeur” du Somalien Khadar Ahmed, lauréat de l’édition 2021 du Fesapco.

Le grand prix de cette giennale du cinéma panafricain est doté d’un trophée et d’une somme de 20 Millions Francs CFA (près de 35 000 dollars).

L’Etalon d’or est attribué au meilleur film de la compétition des longs-métrages de fiction à laquelle figurait également Sous les Figues d’Erige Sehiri. Cette fiction est lauréate du prix d’interprétation féminine et du prix d’interprétation masculine, décernés à l’ensemble des actrices et acteurs.

Dans la compétition documentaire, Angle mort de Lotfi Achour a remporté le Poulain d’or du court métrage. L’Etalon d’or du long métrage a été décerné au Capverdien Carlos Yuri Ceuninck pour son film Omi Nobu/L’homme Nouveau.

Six films tunisiens étaient dans la sélection officielle du Fespaco organisé du 25 février au 04 mars 2023 sous le thème “Cinéma d’Afrique et Culture de la Paix”.

Le septième art tunisien était également représenté par l’Institut supérieur des arts multimédia de la Manouba (Isamm), dans la sélection officielle des films d’école cinéma.

Le jury de la compétition officielle des longs métrages de fiction était présidé par la productrice tunisienne Dorra Bouchoucha.

Une liste de 15 longs-métrages de fiction était en lice pour l’Etalon d’Or. Deux réalisatrices se sont distinguées en remportant l’Etalon d’argent et l’Etalon de Bronze, attribués respectivement à la Burkinabèe Apolline Traoré pour son film Sira et la Kényane Angela Wamai pour son film Shimoni.

Le film lauréat de l’Etalon d’or est un thriller policier coécrit par Youssef Chebbi et François-Michel Allegrini et produit par Fares Ladjimi. Ashkal est une coproduction de Blast Film (Tunisie) avec Supernova Films et Poetik Film (France). Les ventes internationales sont assurées par The Party Film Sales.

Après sa sortie en France, “Ashkal” est sorti dans les salles tunisiennes, le mercredi 08 février 2023.

Mohamed Houcine Grayaâ et Fatma Oussaifi sont à l’affiche de ce polar (92’, 2022) qui est le premier long-métrage de fiction de Youssef Chebbi. La musique du film est l’œuvre du compositeur suisse Thomas Kuratli.

Dans Askal, les évènements renvoient vers une Tunisie en pleine révolution et des cas d’immolation qui n’étaient pas si rares. Le réalisateur offre une nouvelle lecture, politico-sociale, d’une Tunisie à peine sortie de la dictature et qui n’arrive pas à se remettre de ses maux. Ce polar sur les Jardins de Carthage prend les allures d’une légende urbaine où cohabite le naturel avec le surnaturel.

Le Fespaco est une biennale créée en 1969 soit trois ans après les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) créées en 1966. Une relation de collaboration et de coopération existe depuis le début des années 70 entre ces deux festivals pionniers du continent créés sous l’égide de la Fédération panafricaine des cinéastes (Fepaci).

Les années paires pour les JCC et les années impaires pour le Fespaco qui demeure une biennale, contrairement aux JCC devenues un festival annuel depuis 2015.

Ce festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou constitue l’un des plus grands festivals de cinéma africains. Il vise à favoriser la diffusion de toutes les œuvres du cinéma africain, à permettre les échanges entre professionnels du cinéma et de l’audiovisuel et à contribuer à l’essor, au développement et à la sauvegarde du cinéma africain.

Voici le palmarès complet du Fespaco 2023:

Compétitions des longs métrages:

Fictions

Etalon d’or : Ashkal de Youssef Chebbi (Tunisie)

Etalon d’argent: Sira d’Apolline Traoré (Burkina Faso)

Etalon de Bronze: Shimoni d’Angela Wamai (Kenya).

Mention spéciale du jury : Regarde les Etoiles de David Constantin (Ile Maurice).

Prix du meilleur scénario: Le bleu du Caftan de Maryam Touzani (Maroc)

Prix du meilleur montage : Abu Saddam de Nadine Khan (Egypte)

Prix de la meilleure musique: Our Lady of the Chinese Shop d’Ery Claver (Angola)

Prix du meilleur décor: Mami Wata de Fiery Abasi (Nigeria)

Prix de la meilleure image : Mami Wata de Fiery Obasi (Nigeria)

Prix du meilleur son : Ashkal de Youssef Chebbi (Tunisie)

Prix d’interprétation féminine : décerné à l’ensemble des actrices de “Sous les Figues” d’Erige Sehiri (Tunisie)

Prix d’interprétation masculine: décerné à l’ensemble des acteurs de “Sous les Figues” d’Erige Sehiri (Tunisie)

Documentaires :

Etalon d’or: Omi Nobul/L’Homme Nouveau de Carlos Yuri Ceuninck (Cap-Vert)

Etalon d’argent: Nous, Etudiants de Rafiki Fariala (Centrafrique)

Etalon de bronze: Gardien des Mondes de Leila Chaibi (Algérie)

Compétitions des courts-métrages

Fictions :

Poulin d’or : Will my parents Come to See Me de Mo Harawe (Somalie)

Poulin d’argent: A Doll d’Andriaminosa Hary et Joel Rakotovelo (Madagascar)

Poulin de bronze: Tsutsue d’Amartei Armar (Ghana)

Documentaires :

Poulin d’or: Angle mort de Lotfi Achour (Tunisie)

Poulin d’argent: Katanga Nation de Beza Hailu Lemma (Ethiopie)

Poulin de Bronze : Kelasi de Fransix Tenda Lomba (RD Congo)

Mention Spéciale du Jury:

L’Envoyé de Dieu d’Amina Mamani (Niger)

Cuba en Afrique de Negash Abdurahman (Ethiopie)

Section perspectives:

Prix Paul Robeson : Le Spectre de Boko Haram, long-métrage documentaire de Cyrielle Raingou (Cameroun)

Section Burkina Faso :

Meilleur film burkinabè: Laabli l’Insaisissable de Luc Youlouka Damiba

Meilleur espoir burkinabè: Le Botaniste de Floriane Zoundi

Révélation du cinéma burkinabè: Malla, Aussi Loin que Dure la Nuit de Dramane Ouédraogo.