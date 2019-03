Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise, à travers la mise en application du programme pilote “étudiant-entrepreneur” dans les universités de Carthage et de Sfax, à développer les capacités entrepreneuriales des étudiants, tout au long de leur cursus académique, basée sur l’accompagnement, le mentoring, l’incubation et la mise en relation avec les acteurs socioéconomiques.

Ce programme se fonde sur la mise en relation entre deux structures spécialisées dans le domaine de l’employabilité, à savoir le réseau universitaire des centres de métier (les centres de carrière et de certification des compétences) et l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI), a indiqué Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur, lors d’un séminaire, tenu jeudi 28 février, à la Cité des Sciences à Tunis sur la stratégie de déploiement du programme “étudiant-entrepreneur”, valorisant la dimension de l’ innovation pédagogique qui caractérise ce programme.

Les étudiants bénéficiaires de ce programme peuvent profiter d’un accompagnement adapté à leurs besoins dés l’idée du projet à la phase de création à travers des workshops portant sur le développement de créativité.

Le pôle de l’étudiant-entrepreneur a été créé au Pôle El Ghazela des technologies de communication, dans l’optique d’acquérir aux étudiants les compétences nécessaires favorisant leur insertion au marché de l’emploi.

Ce Pôle a conclu un nombre d’accords de partenariat avec des organisations actives en matière de leadership d’affaires, à savoir le centre des jeunes dirigeants, le bureau local du réseau international des jeunes leaders et l’association des investisseurs.

Cette structure a conclu depuis le mois d’octobre dernier plusieurs accords avec des entreprises économiques et organisations d’accompagnement des étudiants, à savoir Oxfam Tunisie et l’Association des jeunes et des étudiants entrepreneurs.

Le programme “Etudiant-Entrepreneur”, lancé en 2018 et adopté dans sa phase pilote par les Universités de Sfax et de Carthage ainsi que deux universités marocaines, est soutenu par le programme Erasmus+ de l’Union européenne et l’AUF (Agence universitaire de la Francophonie).