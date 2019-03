Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le renforcement de la capacité d’accueil de l’Institut supérieur de l’éducation et de la formation continue (ISEFC) afin de permettre à un plus grand nombre d’enseignants (enseignement de base) de bénéficier de ses sessions de formation.

Selon un communiqué publié vendredi 1er mars 2019, le ministère assure être est parvenu à un accord avec le ministère de l’Education et la Fédération générale de l’enseignement de base prévoyant la création de nouveaux centres d’examens dans les régions en collaboration avec les universités et les établissements universitaires, outre la mise en place d’un statut particulier pour les instituteurs, diplômés de l’institut supérieur de formation des maîtres (ISFM), ancien régime (deux ans).

Conformément à cet accord conclu à l’issue d’une séance tenue jeudi 28 février au siège du ministère, en présence de Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Hatem Ben Salem, ministre de l’Education, Nabil Houachi, secrétaire général de la Fédération de l’enseignement de base, et Mahjoub Ouni, président de l’Université Virtuelle de Tunis (UVT), une commission mixte permanente réunissant les deux départements (éducation et enseignement supérieur) sera chargée de l’analyse des statistiques et des textes de loi régissant la formation continue des instituteurs.

La séance a porté, aussi, sur la formation des instituteurs à l’institut supérieur de l’éducation et de la formation continue relevant de l’université virtuelle de Tunis.