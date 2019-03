Un accord cadre dans le domaine de la vulgarisation agricole sera conclu, la semaine prochaine entre l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) et le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a annoncé jeudi l’Union.

Un programme de formation et de vulgarisation sera mis en place entre les deux parties, dont les détails en l’occurrence, les secteurs concernés, les zones d’interventions qui porteront sur 20 délégations, seront déterminés par un comité de pilotage mixte entre l’UTAP, le ministère de l’Agriculture et la présidence du gouvernement.

Ce comité aura pour mission également, de gérer un programme pilote de vulgarisation agricole s’étalant sur 4 ans, lequel devrait bénéficier des ressources humaines et du financement public nécessaires.

Une commission mixte 5+5 créée entre l’UTAP et le gouvernement a convenu, mercredi 27 février, “d’accroître la production et la productivité agricole et d’améliorer la compétence des agriculteurs à l’effet d’accorder à la vulgarisation agricole la place qu’elle mérite”.