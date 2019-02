Zaghouan sera une “capitale de tourisme alternatif”, a annoncé le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, lors d’une visite de travail, jeudi 28 février, dans cette région.

Cette décision est due aux richesses que compte la région, à l’instar des monuments archéologiques, naturels, culturels, outre son environnement sain, a-t-il dit, indiquant que son département œuvrent à réactiver cette décision, à travers la valorisation des richesses patrimoniales de Zaghouan et à les promouvoir à l’échelle nationale et internationale.

Il a, dans le même sens, appelé les autorités régionales et locales, à organiser une manifestation culturelle de grande envergure digne de son nom, en tant que capitale du tourisme alternatif.

Le ministre s’est enquis lors de cette visite à certains ouvrages et monuments archéologiques dans la région, notamment le village artisanal, le temple des eaux, dar Dhiafa à Zaghouan, outre le village berbère à Zriba (haute). Cette visite a permis également, de donner le coup d’envoi du forum régional, pour le renforcement de l’initiative privée et de l’emploi dans le domaine du tourisme alternatif dans le cadre d’un programme d’action adapté aux besoins des jeunes et des femmes.