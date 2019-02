L’initiative “Reverdir la Tunisie”, lancée depuis 2013 et qui réunit un collectif de jeunes élèves et étudiants ainsi que des activistes de la société civile, prévoit d’entamer, le 6 mars 2019, une nouvelle action de plantation à l’Institut Supérieur des Sciences Biologiques de Tunis (ISSBAT).

Le collectif, qui a organisé, mercredi 27 février, un conclave à l’ISSBAT pour présenter l’état d’avancement de ce projet de reboisement qui cible les établissements scolaires et universitaires, a insisté sur le fait que le développement durable est, en réalité, une “économie efficace qui intègre la RSE, rapproche le système éducatif et les entreprises afin de dynamiser l’innovation et l’employabilité”.

Il a souligné l’importance de l’éducation au développement durable pour créer une société équitable, culturellement diversifiée qui remet l’Humain au cœur des préoccupations.

En effet, l’initiative “Reverdir la Tunisie” est entièrement financée par des dons citoyens et le sponsoring entrepreneurial.

Elle consiste à créer des agro-écosystèmes comestibles, productifs, diversifiés inspirés du fonctionnement des forêts appelés “Oasis-Forêts” : sans pesticides, sans engrais chimiques, avec une diminution de l’usage mécanique.

Depuis 2017, le projet a permis de planter 350 arbres fruitiers tous natifs, 260 arbres forestiers et environ 500 plantes médicinales qui ont été plantés dans 6 établissements scolaires de la région de Mareth et de Zaarat et à l’ISSBAT.

Les adhérents à l’initiative ont opté pour une irrigation par jarres. Elle s’appuie sur le savoir faire ancestral, la permaculture, les techniques innovantes et le management du risque pour mener ce projet à bon port.

L’initiative “Reverdir la Tunisie”, ambitionne de remporter le Prix UNESCO-Japon 2019. Ce prix est décerné à trois projets remarquables qui pratiquent l’éducation en vue du développement durable.