Plusieurs consultations auront lieu en mars prochain pour écouter les observations et recommandations des composantes de la société civile, des instances constitutionnelles et indépendantes au sujet du rapport de la Tunisie sur le suivi de l’application du Pacte international des droits civils et politiques.

Une première consultation régionale aura lieu le 15 mars 2019 à Kairouan, suivie d’une consultation nationale à Tunis le 29 du même mois, lit-on dans un communiqué rendu public par le ministère en charge des Relations avec les Instances constitutionnelle, la société civile et les droits de l’Homme.

Piloté par la Commission nationale de coordination, d’élaboration et de présentation des rapports et de suivi des recommandations dans le domaine des droits de l’Homme, ce rapport sera soumis, en avril 2019, au Conseil des droits de l’Homme à Genève.

La Commission nationale de coordination, d’élaboration et de présentation des rapports et de suivi des recommandations dans le domaine des droits de l’Homme a organisé mercredi à Hammamet en collaboration avec le Haut Commissariat des Droits de l’Homme une rencontre avec plusieurs composantes de la société civile pour examiner et définir les principaux axes des consultations au sujet de l’élaboration du rapport de la Tunisie sur le suivi de l’application du Pacte international des droits civils et politiques.

Créée en vertu du Décret gouvernemental n° 2015-1593 du 30 octobre 2015, cette commission permanente est chargée de la coordination, et de l’élaboration et la discussion des rapports que l’Etat Tunisien soumet, de manière périodique, aux instances, comités et organes onusiens et régionaux dans le domaine des droits de l’Homme. Elle est également chargée du suivi des observations et recommandations émanant de ces instances, comités et organes.