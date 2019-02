Kamel Idir s’est vu confié la présidence de la Commission préparatoire du Congrès constitutif électoral du Mouvement Tahya Tounes prévu fin avril 2019.

Selon un communiqué rendu public mercredi par le parti, cette décision intervient à la suite de l’annonce par Chaouki Gaddes, président de l’Instance nationale de protection des données personnelles de l’abandon de cette mission en réaction aux remous provoqués par son acceptation de la présidence d’une Commission préparatoire du Congrès d’un parti attribué du chef du gouvernement de crainte de conflit d’intérêt.

Dans un post qu’il avait publié sur sa page du réseau social “Facebook”, Gaddes a indiqué qu’il ne s’était pas attendu que son acceptation de la présidence du Commission en question allait compromettre sa neutralité.

“Ma décision de renoncer à la présidence de la Commission est guidée par le souci de ne pas ternir l’image intacte des instances indépendants récemment crées en Tunisie”, a-t-il ajouté.

Le Conseil des présidents de la Ligue des instances publiques indépendantes a décidé de suspendre l’adhésion de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) à la suite de son attribution par le mouvement Tahya Tounes la préparation de son Congrès constitutif électoral.

Lors d’une conférence de presse, jeudi dernier, le Coordinateur général du mouvement, Tahya Tounes, Salim Azzabi, avait annoncé l’attribution la présidence de la Commission préparatoire du congrès constitutif électoral du parti à Chouki Gaddes et la Commission consultative des experts Najla Brahem, juge administrative et ancienne membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Najla Brahem avait annoncé, samedi, avoir décliné une proposition de présider la commission consultative des experts en prévision du Congrès constitutif électoral du Mouvement Tahya Tounes, prévu en avril prochain.

Dans un communiqué, Najla Brahem a précisé que sa décision intervient après consultation du premier président du Tribunal administratif conformément à la loi en vigueur, faisant remarquer que sa réaction était motivée par son souci de rester à l’écart de toute instrumentalisation politique.

Le Congrès constitutif électoral du Mouvement Tahya Tounes aura lieu à la fin de la deuxième et de la troisième semaine du mois d’avril 2019, soit les 13 et 14 avril et les 20 et 21 avril 2019.

La création de ce nouveau parti avait été annoncée le 27 janvier 2019 à Monastir.

Il serait présidé par le chef du gouvernement Youssef Chahed, selon des dirigeants du parti en devenir ” Tahya Tounes “.