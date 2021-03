Les blocs parlementaires La Réforme, Tahya Tounes et Al Watania œuvreront pour la création d’une commission d’enquête parlementaire pour mener une investigation minutieuse sur les financements des partis politiques et de certaines associations et organisations étrangères établies en Tunisie, a affirmé le président du bloc La Réforme, Hassouna Nasfi.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue, mardi, au siège du parlement, Nasfi a relevé que certaines organisations étrangères qui se sont établies en Tunisie après la Révolution soulèvent plusieurs questions concernant la nature de leurs activités.

Les activités de ces associations ne sont pas claires et pourraient aller à l’encontre de la Constitution tunisienne et du caractère civil de l’Etat, a-t-il estimé.

En ce qui concerne les incidents qui ont eu lieu, lundi soir, à l’aéroport Tunis Carthage, entre les sécuritaires de l’aéroport et des députés du bloc de la coalition al Karama dont le président du bloc Seifeddine Makhlouf, le président du bloc La Réforme a considéré que ces incidents représentent “une menace à la sécurité nationale”.

Le parquet doit agir et engager les procédures judiciaires nécessaires contre des personnes qui se sont permis de porter atteinte à l’Etat, a-t-il dit.

Par ailleurs, les représentants de ces trois groupes parlementaires ont exprimé leur intention de demander une audience au président de la République Kaïs Saïed et au chef du gouvernement Hichem Mechichi et de solliciter une rencontre avec les responsables de l’Union générale tunisiennes du travail et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat en vue de sortir le pays de la crise actuelle.

Lundi après-midi, des membres du groupe parlementaire al-Karama se sont rendus à l’aéroport international Tunis Carthage pour tenter de faire voyager de force une citoyenne tunisienne fichée S17.

Des heurts ont éclaté entre les députés et des agents sécuritaires qui s’y étaient rassemblés à l’appel de leur syndicat.