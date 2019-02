A l’invitation du Conseiller fédéral helvétique en charge des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaïes Jhinaoui, effectue, les 27 et 28 février, une visite officielle à Berne, en Suisse, lit-on dans un communiqué rendu public mercredi par le département des Affaires étrangères.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la deuxième session de concertations politiques tuniso-helvétiques et du suivi des résultats de la visite d’Etat effectuée du 16 au 18 février 2016 par le président de la République à Berne.

Cette dernière visite a permis d’examiner les moyens de consolider et de développer les différents domaines de coopération, et donné lieu à un échange de vues sur plusieurs questions d’ordre régional et international d’intérêt commun.

Lors de cette visite, Jhinaoui, donnera une conférence à l’Université des sciences politiques de Berne, sur la réussite de la transition démocratique en Tunisie.

Au programme de cette visite, figurent également une série de rencontres avec le Président de la Confédération suisse, Ueli Maurer, le Conseiller fédéral helvétique en charge des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, et la présidente du Conseil National, Marina Carobbio Guscetti.

Ces entretiens ont porté sur les moyens d’approfondir et d’enrichir la coopération bilatérale ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont le dossier libyen.

La première session de concertations politiques s’était tenue en Tunisie au mois de novembre 2016, à l’occasion de la visite de l’ancien chef de la diplomatie suisse Didier Burkhalter.