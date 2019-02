La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi, dans le rouge. Le Tunindex a reculé, ainsi, de 0,32% à 7163,25 points, dans un volume transactionnel de 6,821 millions de dinars( MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des titres a été quasi stable avec 29 affermissements contre 30 replis. Le titre UNIMED a réalisé le plus fort volume de la séance drainant de 1,167 MD de ses capitaux ,la valeur a terminé la séance en gagnant 2,10 % , à 10,21 dinars(D). TUNISAIR a terminé réservé à la hausse ( + 6,02 %) à 0,88 D , pareillement pour le titre MPBS (+ 6% ) à 4,59 D.

Sur une note positive ,SOPAT gagne 5,64 % à 1,87 D , tout comme ASTREE et SIAME qui ont progressé respectivement de 5,25 % et 4,58 % à 40,05 D et 2,74 D .

A l’opposé , ELECTROSTAR a chuté de 5,40 % à 1,05 D , tout comme le titre AETECH et SERVICOM qui ont perdu respectivement 5,12 % et 4,49 % en s’échangeant à 0,37 D et 0,85 D. Dans le rouge également , SOTEMAIL et Tawassol Group Holding ont reculé respectivement, de 4,04 % et 3,57 % clôturant la séance à 1,66 D et 0,27 D.