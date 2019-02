Un contrat de don, d’une valeur de 156.000 dinars, a été signé mardi 26 février au siège du ministère de l’Education entre l’ambassade du Japon en Tunisie et l’Association tunisienne pour la qualité de l’enseignement (ATUQUE).

Ce don servira à l’achat d’un minibus scolaire au profit des élèves de l’école primaire de Kirchaou dans la délégation d’Essammar (gouvernorat de Tataouine).

Ce minibus scolaire, d’une capacité de 30 places, assurera le transport des élèves de l’école de Kirchaou et sera également utilisé pour les différentes activités parascolaires et culturelles, pendant les vacances et les week-end, a indiqué Selim Kacem, président de l’ATUQUE.

L’ambassadeur du Japon, Shinsuke Shimizu, a souligné, dans une déclaration aux médias, que cette initiative permettra d’aider à résoudre le problème de transport des élèves et contribuer à améliorer leur rendement scolaire.

Le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, n’a évidemment pas manqué de saluer cette initiative qui aidera à concerter les efforts déployés afin d’améliorer le transport scolaire, mettant au passage en relief l’importance des relations tuniso-japonaises.