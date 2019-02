Quelque 130 agriculteurs bénéficient d’un programme de formation en agriculture biologique, au cours de l’année 2018-2019.

Ce programme, concocté par le Commissariat régional au développement agricole (CRDA), à Ben Arous, porte sur la production et la transformation des plantes médicinales et aromatiques et la protection phytosanitaire des oliveraies en mode biologique, ainsi que le processus d’approbation des produits biologiques.

Selon le CRDA à Ben Arous, ce programme a démarré, fin 2018, et se poursuivra, jusqu’à mars 2019, dans le cadre du programme national de formation en agriculture biologique.

Les agriculteurs bénéficiaires auront un encadrement spécifique assuré par des spécialistes et effectueront des visites de terrain.

Des journées d’information se tiennent, périodiquement, ayant trait aux techniques de production des plantes médicinales et aromatiques et à la protection, à la valorisation et à la transformation des plantes bio.

Les surfaces consacrées à la production biologique devront atteindre 570 ha, en 2020. Elles se répartissent entre arbres fruitiers, légumes, plantes médicinales et aromatiques, forêts, pâturage, oliveraies et terres en friches.