Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a pris part à la deuxième session du Sommet Union européenne-Ligue des Etats arabes, tenue à Charm el-Cheikh, en Egypte, les 24 et 25 février 2019.

Cette séance co-présidée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président du Conseil européen, Donald Tusk, a été marquée par la tenue d’une discussion interactive sur les moyens d’identifier des solutions communes face aux défis régionaux et de renforcer le partenariat arabo-européen.

A cette occasion, Khemaies Jhinaoui a eu plusieurs entretiens avec les chefs des délégations participantes au Sommet. Il a également rencontré ses homologues d’Arabie Saoudite, du Bahreïn, de l’Egypte, de la Jordanie, de la Libye, de la France, ainsi que le ministre d’Etat Britannique chargé des relations avec le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, Alistair Burt.

Jhinaoui s’est entretenu aussi avec la Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-Présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, et le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes Ahmed Aboul Gheit.

“La rencontre avec Federica Mogherini a porté sur les relations de coopération et de partenariat tuniso-européen et sur les développements de la situation dans la région, ainsi que les défis communs au sein des espaces arabe et européen”, lit-on dans un communiqué rendu public par le département des Affaires étrangères, lundi 25 courant.

La responsable européenne a au cours de cette réunion, mis en valeur “les progrès importants accomplis par la Tunisie dans la consolidation de son expérience démocratique et son rôle dans la renforcement de la sécurité et de la stabilité”. Elle a également mis l’accent sur “la promotion de la coopération et des relations de partenariat entre les deux régions”.

Le chef de la diplomatie tunisienne a pour sa part réitéré ” la détermination de la Tunisie à réussir le processus démocratique en cours et à parachever la mise en place des instances constitutionnelles tout en œuvrant à surmonter les difficultés de la situation et assurer la transition économique”.

Il a, dans ce sens, souligné l’importance du soutien apporté par les partenaires étrangers à la Tunisie, et particulièrement celui de l’Union européenne.

La rencontre entre Jhinaoui et Burt a également abordé “les relations de coopération bilatérale et les moyens de renforcer la coopération économique ainsi que les échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays”.

Jhinaoui a, à cet effet, fait part de l’importance des relations entre la Tunisie et le Royaume-Uni fondées sur la confiance mutuelle et l’évolution constante, à travers l’échange de visites bilatérales et de haut niveau entre les deux parties dans divers domaines.

Il a, dans ce contexte, rappelé l’importance de la session ordinaire de concertation bilatérale sur le dialogue politique, économique et culturel que la Tunisie accueillera en mai 2019.

Jhinaoui a salué le niveau de partenariat stratégique qui caractérise les relations bilatérales et l’appui dont bénéficie la Tunisie de la part du Royaume-Uni à même de faire avancer la transition démocratique et économique.

Pour sa part, le ministre d’Etat britannique a souligné les progrès accomplis par la Tunisie dans la mise en place de mécanismes de garantie des droits de l’homme et des libertés individuelles, estimant que “l’expérience tunisienne est un modèle unique en son genre dans la région”.

Le responsable britannique a, par ailleurs, affirmé la détermination de son pays à “renforcer davantage les relations économiques bilatérales afin de développer les échanges commerciaux, d’accroître les investissements et d’encourager l’afflux de touristes britanniques en Tunisie, compte tenu de son potentiel et de la stabilité de la situation sécuritaire”.