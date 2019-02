Le Centre National de l’Informatique (CNI), en collaboration avec le ministère des Affaires locales et de l’Environnement, a mis en place une plateforme d’accès (API STORE) permettant l’échange sécurisé des données entre les systèmes d’information de l’Etat et le système de gestion de l’état civil “MADANIA”.

Cette plateforme, bâtie selon les standards en la matière, a prouvé son succès lors de son exploitation par le Ministère de l’Education Nationale afin de connecter le portail de d’inscription des nouveaux élèves au système national gestion de l’état civil «MADANIA».

Ce nouveau service en ligne épargne aux parents la fourniture d’extraits de naissance demandés par les écoles primaires.

Cet échange entre les systèmes d’information de l’Etat est rendu possible grâce au Réseau National Intégré de l’Administration (RNIA), dont le CNI a récemment piloté sa mise en place sous l’égide du Ministère des Technologies de la Communication et l’Economie Numérique.

Ce réseau permet l’interconnexion des sites de l’Administration à travers des liaisons sécurisés à haut débit et redondantes. Il est supervisé à partir du centre d’opérations du réseau (NOC) et du centre d’opérations de sécurité (SOC) récemment mis en place dans les locaux du CNI.

De nouveaux services, autours de cette solution d’échange des données de l’état civil, sont en cours de développement et seront mis à la disposition d’autres établissements et organismes tels que les caisses de sécurité sociale, le ministère des Affaires sociales, etc. Ces services constitueront une forte valeur ajoutée et un levier favorisant la modernisation de l’administration, au profit des citoyens et des entreprises.