Le marché tunisien présente une forte opérationnalisé et une faible complexité pour les affaires et les activités des entreprises, selon l’Indice de complexité des marchés mondiaux “Global Markets Complexity Index (GMCI)”, un indice développé en partenariat avec le Wall Street journal, analysant la complexité des marchés dans 83 pays du monde, leur proportionnalité et leur réglementation.

Selon le rapport 2019 de cet indice, qui cherche à aider les décideurs à évaluer l’expansion géographique des marchés et à mettre en évidence les pays présentant des profils de complexité similaires à ceux où les entreprises opèrent déjà avec succès, la Tunisie est classée dans le groupe des “upstream paddlers” ou “des marchés en mouvement”, qui comporte 8 pays de profils de complexité similaires en l’occurrence Bosnie Herzégovine, Botswana, Jamaïque, Maroc, Namibie, Qatar, Vietnam).

Le Maroc est, toutefois, perçu par cet indice comme “un portail favorable aux affaires pour les marchés complexes d’Afrique”.

Les pays de ce groupe sont ceux qui œuvrent à devenir davantage attractives pour les multinationales, mais qui restent accablés par des difficultés diverses. “L’attractivité de ces pays pour les multinationales demeure tributaire d’une chaîne d’approvisionnement développée et favorable à la production”, estime le rapport.