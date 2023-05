En visite de 7 jours en Algérie (du 28 avril au 4 mai 2023, le président du Parlement zimbabwéen, Jacob Mudenda, a plaidé pour le développement des relations commerciales et économiques entre les deux pays, lors d’un entretien avec le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni.

Il a notamment été question de la réactivation de la Grande commission mixte algéro-zimbabwéenne « en vue d’insuffler une dynamique aux relations entre les deux pays dans les domaines commercial et économique », rapporte APS.

Et Zitouni estime nécessaire d’intensifier les rencontres pour échanger les informations et les expertises entre les acteurs des deux pays dans les domaines économiques, au vu de l’importance du marché zimbabwéen qu’il a qualifié de “prometteur”.

Il a rappelé que « le volume des importations du Zimbabwe de différents pays dépasse 5 milliards de dollars, alors que l’Algérie n’exporte pas vers ce pays, bien qu’elle dispose de potentialités et d’atouts qui l’habilitent à le faire, notamment dans les domaines des médicaments, de l’agroalimentaire et de l’énergie ».

Justement, Jacob Mudenda insiste sur l’importance d’explorer les opportunités de partenariat et de créer un jumelage entre les hommes d’affaires algériens et zimbabwéens, « à travers le développement des échanges commerciaux entre les deux pays et l’échange d’informations entre les deux agences chargées du commerce extérieur ».

Il appelle également à participer aux différents événements commerciaux des deux pays en vue de faire connaître et de promouvoir les produits locaux et de donner une image aux contours clairs des capacités des deux pays.