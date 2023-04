Les importations et les exportations du Maroc ont connu en 2022 des hausses respectives de 25% et de 21,2% par rapport à 2021, selon une note sur le commerce extérieur publiée par le Haut commissariat au plan (HCP).

Ainsi, les importations marocaines ont enregistré 17% de hausse de 17% au 4ème trimestre de 2022 par rapport au même trimestre de 2021. « Cette hausse résulte principalement de l’augmentation des valeurs unitaires de l’”énergie et lubrifiants” de 33,2%, des “demi-produits” de 24,8%, de l’”alimentation, boissons et tabacs” de 19,6%, des “produits finis de consommation” de 9%, des “produits finis d’équipement industriel” de 6,4%, des “produits bruts d’origine animale et végétale” de 18,6% et des “produits finis d’équipement agricole” de 19,9% », explique le HCP.

Quant aux exportations, elles ont enregistré 10,7% d’augmentation de 10,7% au cours du T4-2022 par rapport à la même période de 2021, augmentation « qui s’explique essentiellement par la hausse des valeurs unitaires des “demi-produits” de 8,1%, des “produits finis d’équipement industriel” de 37,6%, des “produits bruts d’origine minérale” de 40,8%, des “produits bruts d’origine animale et végétale” de 19,4% et de l’”énergie et lubrifiants” de 10,5% ».