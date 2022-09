Un programme de visa d’affaires américain a été lancé au profit des membres de la Chambre de commerce tuniso-américaine (AmCham), le 31 août 2022. L’annonce a été faite vendredi 2 septembre 2022 par l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Tunis.

Il vise à promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et la Tunisie en aidant les membres de l’AmCham à développer des liens plus profonds avec leurs homologues américains.

Grâce à ce programme, les adhérents de la Chambre tuniso-américaine pourront demander des rendez-vous de visa accélérés pour les voyages d’affaires aux Etats-Unis.

Créée en 1989, la Chambre de commerce américaine en Tunisie est une organisation non gouvernementale dont la mission est d’encourager les relations entre les hommes/femmes d’affaires et les entreprises en Tunisie et aux Etats-Unis d’Amérique. Elle a aussi pour vocation d’aider à développer les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.