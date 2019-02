Khemaies Jhinaoui, chef de la diplomatie tunisienne, s’est entretenu, jeudi 21 février, avec la présidente du Mouvement mondial pour la démocratie, Zainab Bangoura.

L’entretien a porté sur l’importance du rôle du mouvement dans la diffusion et la promotion des valeurs de la démocratie dans le monde.

Jhinaoui a souligné la volonté de son département de fournir les facilités pour aider le mouvement à organiser cet événement qui constitue une occasion importante pour réunir des militants démocrates du monde entier, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Il a saisi cette occasion pour expliquer les réalisations de la Tunisie sur la voie de la transition démocratique et de la mise en place de l’Etat de droit et des institutions.

Le ministre a réaffirmé le souci de la Tunisie de parachever sa transition démocratique et voir réussir son expérience pionnière dans son environnement géopolitique, malgré les défis auxquels elle est confrontée.

Pour sa part, Zainab Bangoura a souligné la volonté du mouvement de consolider la coopération avec la Tunisie dans divers domaines liés à l’instauration de la démocratie et à l’approfondissement du dialogue entre les différentes composantes de la société civile dans ce domaine.

Fondé en 1999 et géré par un comité directeur international, le Mouvement mondial pour la démocratie est un “réseau international d’individus et d’organisations ayant pour objectif commun de promouvoir l’action démocratique et visant à unir la communauté mondiale des démocrates, ainsi qu’à faciliter l’échange d’informations, de connaissances et de compétences”.

A souligner que Zainab Bangura, femme politique sierra-léonaise, a occupé les postes de ministre des Affaires étrangères de 2007 à 2010, et de la Santé de 2010 à 2012. 2012, elle est représentante spéciale des Nations unies dans le cadre de la campagne contre la violence sexuelle en période de conflit, selon Wikipédia.