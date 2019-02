La contrebande dans le secteur de l’artisanat fait perdre à l’Etat entre 80 et 90 millions de dinars par an, soit une perte évaluée à 2,5% du PIB par an, selon le conseiller auprès de la Fédération nationale de l’artisanat (FNA) à l’UTICA, Abdellatif Kaabi.

Kaabi a mis en garde, lors d’une conférence sur “la contrefaçon et la contrebande dans le secteur de l’artisanat”, contre les risques de la contrebande dans le secteur de l’artisanat. La contrebande coûte à l’économie nationale, d’après ses dires, 4,3 milliards de dinars par an.

“L’artisanat tunisien, qui génère 350.000 emplois en Tunisie, contribuait auparavant pour 4% au PIB contre seulement 2% depuis 2013”, a-t-il regretté, soulignant la nécessité de lutter contre la contrefaçon et la contrebande et d’établir un label de qualité des produits de l’artisanat.

Le responsable a appelé les artisans à adhérer à la fédération et à l’Office national de l’artisanat, rappelant que le nombre des adhérents à ces deux structures ne dépasse pas 60% du total des artisans.

La rencontre de jeudi (21 février 2019), sur l’artisanat a été organisée à l’initiative de l’Académie de l’UTICA en collaboration avec la Fédération nationale de l’artisanat.