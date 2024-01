Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine a annoncé, lors d’une séance de travail tenue lundi, le lancement immédiat de l’exécution du programme de la qualité globale dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat.

Il a mis l’accent sur l’importance de ce programme dans l’amélioration de la rentabilité de ces deux secteurs, à travers la généralisation du concept de la qualité globale sur les produits artisanaux, pour qu’ils soient à haute compétitivité et sa promotion à l’échelle internationale, a indiqué le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Ce programme concerne l’amélioration de la qualité des services du tourisme, ce qui contribue à renforcer davantage le tourisme intérieur à attirer des touristes à fort pouvoir d’achat et à rendre le secteur plus compétitif et durable.

Belhassine a mis l’accent sur une volonté claire de généraliser la qualité globale sur tous les institutions et les établissements du tourisme sous-tutelles, soulignant l’importance de la mis en place d’une vision unifiée pour la généraliser à toutes les activités liées aux secteurs du tourisme et de l’artisanat.

Il a appelé à l’impératif de coordonner entre les établissements sous- tutelles et les professionnels des secteurs du tourisme et de l’artisanat, et toutes les structures intervenantes en vue d’accélérer l’exécution de ce programme et d’atteindre les objectifs estimés.