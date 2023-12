Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat se penche, en collaboration avec le ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi sur l’élaboration d’un nouveau mécanisme de formation dédié aux jeunes qui veulent se lancer dans le secteur de l’artisanat a fait savoir, lundi, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine.

Lors d’une visite effectuée à la Foire nationale du Tapis, des Tissages et des Fibres Végétales qui se tient du 13 au 23 décembre 2023, au Parc des Expositions du Kram, il a souligné l’importance de la formation et de la formation professionnelle dans le secteur de l’artisanat, notamment dans le domaine du tapis et des tissages traditionnels.

Il a rappelé que l’Office National de l’Artisanat Tunisien organise régulièrement, des sessions de formation au profit des artisans dans tous les gouvernorats. Ces sessions ciblent également, les jeunes qui veulent lancer des projets dans ce secteur.

Et de préciser ” environ 5000 jeunes ont rejoint ce secteur à travers les mécanismes mis en place par l’Etat. Ces mécanismes visent notamment, à fournir les financements et l’accompagnement nécessaires aux jeunes artisans et à faciliter la commercialisation et l’exportation de leurs productions “.

“Des sociétés communautaires voient également, le jour dans le secteur de l’artisanat dans plusieurs régions du pays ” a-t-il affirmé, soulignant en outre, la Foire nationale du Tapis, des Tissages et des Fibres Végétales qui atteint cette année sa 12ème édition, évolue d’une année à l’autre et attire de plus en plus d’exposants auxquels les structures d’accompagnement, notamment l’Office national de l’Artisanat Tunisien et le Centre Technique de Création, d’Innovation et d’Encadrement dans le Secteur du Tapis et de Tissage, accordent toutes les facilités nécessaires “.

Organisée par l’Office national de l’Artisanat Tunisien, la 12e édition de la Foire nationale du tapis, des tissages et des fibres végétales a démarré le 13 décembre et se poursuivra jusqu’au 23 du mois. Plus de 180 artisans, venus de différentes régions, y exposent leurs créations inspirées du patrimoine tunisien et des tissages faits main.

Cette édition se tient parallèlement à deux autres expositions, celle de la porcelaine et ” Dar Déco ” consacrée aux articles de décoration.