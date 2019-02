Le ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l’Homme, Mohamed Fadhel Mahfoudh, s’est entretenu mercredi 20 février avec le président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers (APTBEF), Ahmed El Karm, pour parachever la coordination en matière de rédaction d’un nouveau projet de loi traitant la situation de surendettement des individus avant d’être soumis aux autorités concernées.

Mahfoudh avait déclaré, selon un communiqué de son département, qu’il était temps de garantir le droit à la protection contre le surendettement, indiquant qu’une équipe avait initié une série de réunions de consultation pour formuler cette initiative visant à créer un programme national à même de prévenir sur les répercussions négatives du phénomène de la dette sur les plans économique et social dans son contexte individuel et familial, et pour mettre en place des mécanismes juridiques appropriés afin de faire face aux situations d’endettement excessif de citoyens confrontés à des difficultés.

Il a également souligné que des efforts seraient déployés pour élargir le champ des consultations sur cette loi qui fournirait un cadre juridique permettant aux institutions publiques et privées et à toutes les composantes de la société civile de consacrer leur responsabilité sociale, de renforcer leur implication dans la démarche de la solidarité sociale et de consolider les opportunités d’entraide et de solidarité sociale au niveau national.