Le taux d’avancement du recensement général des familles démunies et à revenu limité à Nabeul à atteint 92%, indique le chef de cabinet du ministre des Affaires sociales, Taoufik Zreli.

Ce recensement a concerné 35.411 familles, a-t-il indiqué en marge d’une journée de sensibilisation à la loi organique portant création du programme de la sécurité sociale.

Il a fait savoir que son département a entamé l’élaboration d’une banque de données depuis plus d’une année, précisant que le registre des familles nécessiteuses et à revenu limité compte aujourd’hui 900.000 familles. Sur ce total, 285.000 bénéficient d’une allocation et d’une carte de soins gratuite, tandis que les familles restantes bénéficient de cartes de soins à tarif réduit.

Adoptée le 16 janvier 2019, la loi organique portant création du programme de la sécurité sociale vise la création d’une institution publique portant le nom d'”Agence nationale d’intégration et de développement social”. Elle a pour mission d’actualiser le registre de la pauvreté et la liste des bénéficiaires des aides sociales.

Cette agence sera chargée d’élaborer un rapport annuel qui sera soumis au président de l’ARP et au président de la République.