Le ministère des affaires sociales a, en partenariat avec la Banque mondiale, entamé l’organisation de sessions de formation sur les modalités pratiques de prestation des services du programme “Amen social” au profit des responsables des services de promotion sociale et des unités de développement social.

La première session, qui a été organisée les 6 et 7 juillet à Hammamet, a concerné les gouvernorats du nord et du nord-ouest, tandis que la deuxième session qui se tient les 13 et 14 juillet 2023 à Monastir est destinée aux responsables des services de promotion sociale et des unités de solidarité sociale dans les gouvernorats du centre et du sud, lit-on dans un communiqué publié, jeudi, par le ministère.

Ces formations ont permis de présenter les modalités pratiques de prestation des services du programme “Amen Social” sous le signe “Vers la mise en place d’un système multidimensionnel de services sociaux au profit des catégories démunies et à faible revenu”, dans le cadre de la politique du ministère visant à créer une dynamique dans le suivi de la mise en œuvre du programme “Amen Sociale” et de l’évaluation à mi-parcours du projet de protection sociale.

Ces formations interviennent conformément aux instructions du ministre des affaires sociales, au sujet de la nécessité de mettre en œuvre les dispositions de la circulaire n°12 de 2022 en date du 10 mai 2022, fixant les procédures et conditions d’attribution de subventions permanentes aux familles démunies.