Les préparatifs vont bon train pour le versement des aides sociales exceptionnelles aux familles démunies et à revenues limités qui ont été impactées par la pandémie de coronavirus, financées par la Banque internationale de reconstruction et de développement (BIRD), selon un communiqué publié samedi 21 août par le ministère des Affaires sociales.

Le département s’emploie actuellement à intensifier les réunions aux niveaux central, régional et local en la coordination avec les composantes de la société civile et les organisations nationales pour mener à bien cette opération et garantir son déroulement dans les meilleures conditions, indique le communiqué.

Le président de la République Kaïs Saïed avait présidé vendredi 20 août au palais de Carthage une cérémonie au cours de laquelle un accord a été signé pour la distribution d’aides aux familles démunies impactées par la pandémie du coronavirus, par plusieurs intervenants dont notamment le ministère des Affaires sociales, la chargée de gestion du ministère de l’Economie, le chargé de gestion du ministère des Technologies de communication, le gouverneur de la Banque centrale, les PDG de la Poste tunisienne, de la Banque de l’habitat, de la BNA, de la STB, le directeur général de Viamobile et celui de Tunisie Telecom.