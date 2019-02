La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre organise en collaboration avec le Ministère du Transport une rencontre-débat sur le Transport Aérien et Maritime vers les pays africains et ce en présence de M. Hichem Ben Ahmed, Ministre du Transport.

L’évènement aura lieu le jeudi 21 février 2019 à l’Hôtel Iberostar – Diar El Andalous Sousse.

L’objectif de cette rencontre étant d’être à l’écoute des préoccupations des entreprises exportatrices et des difficultés rencontrées lors des opérations d’export par voie maritime ou aérienne vers les pays africains ainsi que de prendre connaissance des orientations du Ministère en matière de développement du secteur du transport et de soutien des exportations vers les marchés africains.