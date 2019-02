La Fédération nationale de l’artisanat relevant de l’UTICA, la société italienne GEFI -spécialisée dans l’organisation des foires internationales- et l’agence EUROMED ont signé, mardi 19 février, un mémorandum d’entente visant à promouvoir et commercialiser l’artisanat tunisien aussi bien en Europe qu’ailleurs.

Ce mémorandum prévoit l’inscription des artisans tunisiens sur la plateforme numérique européenne “Artimondo” destinée à la promotion de l’artisanat mondial et à favoriser leur participation aux grands rendez-vous de la foire internationale de l’artisanat “l’Artigiano in Fiera”.

Ce document vise aussi à mettre en place une série de mesures visant à dynamiser l’artisanat tunisien et à garantir son accès à l’international, à travers l’optimisation des outils de production et le renforcement des capacités des artisans tunisiens en matière de commercialisation, de planification et d’innovation.

L’accord envisage également la mise en œuvre d’un programme d’échanges d’expertise et de savoir-faire entre les deux pays ainsi que l’organisation de sessions de formations au profit des artisans en matière de commercialisation électronique, a indiqué le président de la Fédération nationale de l’artisanat, Salah Amamou, lors de la cérémonie de signature tenue au siège de l’UTICA.

De son côté, le président de l’UTICA, Samir Majoul, a affirmé que le secteur de l’artisanat est l’un des secteurs les plus dynamiques de l’économie tunisienne et des piliers de lutte contre le chômage et la pauvreté dans les régions intérieures, d’où la nécessité de le moderniser et de le doter de la compétitivité nécessaire.

Le mémorandum en question a été signé par Salah Amamou, Antonio Intiglietta (président de GEFI), et Marco Polverari (directeur de l’agence EUROMED), en présence de nombreux membres du bureau exécutif de la Fédération et d’artisans.