La Conférence permanente des Chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF) tiendra ses assises à Tunis, et ce en marge de la 15ème édition du Salon méditerranéen du Bâtiment “MEDIBAT”, qui aura lieu du 6 au 9 mars 2019 à Sfax.

A souligner au passage que la CPCCAF compte 130 chambres consulaires relevant de 31 pays membres.

L’annonce a été faire au cours d’une conférence de presse organisée lundi 18 février à Sfax, dans le but présenter le programme de MEDIBAT, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax.

Le Salon MEDIBAT accueillera également plusieurs instances internationales, à l’instar de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA), et la Fédération des artisans francophones africains (FAFA).

S’agissant de MEDIBAT, le président de la CCIS, Ridha Fourati, a souligné l’importance des projets qui seront présentés dans le cadre du forum économique qui se tiendra en marge du Salon et qui sera axé sur le renforcement du Partenariat public-privé (PPP) dans le domaine de la construction et de l’infrastructure de base.

La 15ème édition de ce Salon biennal offrira une opportunité de rencontre de haut niveau entre des centaines de professionnels du BTP, ingénieurs, architectes, experts, décideurs et donneurs du secteur du bâtiment tunisiens et étrangers.

La liste des pays participant au Salon, au titre d’exposants, visiteurs ou délégations officielles, comprend à présent 28 pays en plus de la Tunisie. Il s’agit de la Chine, la Turquie, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Algérie, l’Egypte, les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Libye, la République tchèque, le Canada, le Pakistan, le Gabon, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Togo, le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie, Djibouti, Qatar, l’Ukraine et la Roumanie.

Cette nouvelle édition sera marquée par la création d’une Chambre mixte tuniso-congolaise dans le but de faciliter la tâche des entreprises des deux pays, afin d’impulser l’échange et d’établir des relations de partenariats économiques.

Cette occasion sera également marquée par la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de l’ordre des ingénieurs tunisiens en présence de 400 ingénieurs venant des quatre coins du pays.

Au programme également des événements qui se tiennent simultanément avec le Salon, notamment un forum scientifique qui exposera des études et des recherches technologiques dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et un forum pour l’entrepreneuriat, qui comprend une présentation des expériences réussies (Success-story) d’un nombre d’institutions opérant dans le secteur.

Les organisateurs tablent pour cette nouvelle édition sur des résultats aussi bons que ceux de la dernière édition qui avait enregistré 350 exposants, 47.000 visiteurs et 300 rencontres d’affaires, outre la participation de 35 pays et 21 délégations de haut niveau.