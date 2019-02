L’Etat cédera 30 sociétés confisquées dans le cadre du programme de cession au cours de cette année 2019, a déclaré, lundi 18 février, Ridha Chalgoum, ministre des Finances. Intervenant en plénière, le ministre a ajouté que sur un total de 646 sociétés concernées, 54 petites entreprises seront cédées au cours de cette année, précisant que nombreuses d’entre elles sont en faillite.

A la fin de 2018, 2.335 décisions de confiscation ont été émises par la Commission nationale de confiscation, a rappelé le ministre, ajoutant que 1.007 décisions de confiscation ont été prises à l’encontre de 646 sociétés appartenant à des gendres du président déchu et sa famille .

Le ministre a également rappelé que 630 biens immobiliers ont été saisis, outre 242 comptes bancaires et postaux et 211 voitures, motos et YACHTS.

Chalghoum a également indiqué que le taux de capital de l’Etat dans les biens confisqués ne dépasse pas 21,3%, ce qui rend plus difficile la résolution de ce dossier.