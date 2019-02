La Tunisie célébrera, exceptionnellement, lundi 18 mars 2019, la journée nationale de l’artisanat et de l’habit traditionnel au lieu du 16 mars 2019, jour férié pour tous les employés de l’Etat, à l’exception de certains corps de métier.

Cette décision a été annoncée par la Présidence du Gouvernement afin d’assurer la réussite de cette manifestation au niveau nationale et de soutenir la participation de tous les Tunisiens dans toutes les structures administratives et locales, les écoles et les lycées, de manière à consacrer la fierté des citoyens de leur identité nationale et leur patrimoine culturel.