Environ 20% des touristes français visitent la Tunisie pour profiter des services des centres de thalassothérapie et de bien-être, a souligné René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, exprimant la volonté de développer le tourisme médical et de bien-être “afin de renforcer le rôle de la Tunisie en tant que deuxième destination mondiale de thalassothérapie”.

Trabelsi a indiqué, lors de sa participation au forum économique tuniso-français tenu le 15 février à Paris, que la Tunisie est devenue au cours de ces dernières années une destination d’excellence de tourisme médical et de balnéothérapie surtout pour les pays de proximité et les pays européens, rappelant que la France occupe la première place à l’échelle internationale dans ce domaine.

Alliant la technologie la plus avancée aux hautes performances des compétences professionnelles, la Tunisie compte 60 centres de thalasso et spa et 40 stations thermales et d’hydrothérapie, a-t-il dit.

Le ministre a insisté à cet effet sur l’impératif de promouvoir et de faire connaitre le savoir-faire tunisien et la qualité des services dans ce domaine dans les foires et les événements spécialisés organisés à l’échelle internationale.