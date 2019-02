Au premier jour de sa visite officielle à Paris, mercredi 13 février, le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a visité le pavillon tunisien au Salon “Première vision” à Paris.

Vingt-cinq industriels tunisiens représentant les principales filières du secteur textile-habillement en Tunisie (jeans et sportswear, articles en maille, vêtements de travail et articles en cuir et accessoires) prennent part à cette rencontre qui se tient du 12 au 14 février courant dans la banlieue nord parisienne.

Les exposants tunisiens cherchent à mener des contacts avec les opérateurs économiques, à identifier les opportunités d’affaires avec les visiteurs français et européens et à nouer des relations d’affaires à long terme.

Dans une déclaration aux médias, le chef du gouvernement a souligné l’engagement de la Tunisie à soutenir les exportateurs tunisiens et à conforter le positionnement de l’offre nationale “Made in Tunisia” sur le marché européen en général et les marchés classiques en particulier, dont la France.

Il a également appelé à tirer profit des performances du marché français dans le secteur textile-habillement.