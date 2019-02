Quelque 250 jeunes venus de 122 pays sont actuellement en Tunisie pour participer à la conférence internationale des présidents de l’Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC) et élire leur nouveau président pour l’année 2019-2020.

Organisée sous le thème “la Tunisie hub d’entrepreneuriat international et de diversité culturelle”, la conférence réunit les présidents de l’AIESEC des 122 pays membres qui représentent les différents continents.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de la cérémonie d’ouverture de la conférence organisée mercredi 12 février à la Cité de la Culture à Tunis, Mohamed Fadel, président AIESEC international, a souligné que cette réunion a pour objectif d’élire le nouveau président international pour l’année 2019-2020 et de discuter et planifier les programmes de l’association pour la période à venir en attendant leur validation au prochain congrès prévu au mois de juillet prochain à Sri Lanka en Asie.

Pour sa part, Ines Agrebi Jaouadi, présidente du comité d’organisation de la conférence internationale des présidents d’AIESEC a souligné que cet événement constitue une opportunité importante pour diffuser une belle image de la Tunisie ouverte et tolérante qui regorge un fort potentiel de jeunes, dynamiques et qualifiés et dispose d’un environnement favorable à l’investissement et à l’entrepreneuriat.

“La Tunisie n’est pas seulement un beau pays, mais c’est hub de business riche en compétences humaines hautement qualifiée”, a-t-elle souligné.

Intervenant à cette occasion, Sonia Ben Cheikh, ministre tunisienne de la Jeunesse et des Sports, dira qu’en Tunisie les jeunes de 15 à 29 ans représentent 24,5% de la population totale et 38% de la population en âge de travailler, estimant qu’ils constituent un potentiel considérable pour la croissance économique.

“Promouvoir l’autonomisation des jeunes et leur faciliter l’interaction avec les réseaux d’appui à la création d’entreprises est l’un des objectifs clés du gouvernement tunisien”, a-t-elle souligné.

Elle a, en outre, souligné que l’objectif est d’aider les petites et moyennes entreprises en les protégeant et en simplifiant le quotidien des startuppeurs, car derrière tout entrepreneur il y a l’idée de la création d’une richesse et d’un emploi pour réaliser un rêve, a-t-elle dit.

“Le défi de l’autonomisation des jeunes est le plus grand défi auquel on doit tous s’atteler pour pouvoir réussir dans tous les domaines”, a-t-elle ajouté. La Tunisie jouit d’une position stratégique qui fait d’elle un point de jonction entre le monde arabe, l’Afrique et l’Europe et lui permet de bien jouer le rôle de hub international pour l’entrepreneuriat et la diversité culturelle.

La conférence a été aussi une occasion pour présenter les témoignages de plusieurs jeunes tunisiens qui ont choisi de s’installer à leur propre compte et de créer leurs projets. Les jeunes interviewés ont souligné que les obstacles et les difficultés peuvent exister mais c’est la volonté et la persévérance qui peuvent aider le jeune entrepreneur à réussir dans son pays.

AIESEC est une organisation internationale, apolitique, indépendante et à but non lucratif, entièrement gérée par des étudiants et par des récents diplômés du supérieur. Elle est membre du comité permanent de l’UNESCO.