La Tunisie abrite, du 10 au 20 février 2019, la réunion des présidents de l’Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC) sous le signe “La Tunisie, hub entrepreneurial international et de diversité culturelle”.

La présidente du comité d’organisation du congrès de l’AIESEC, Ines Agrebi, a rappelé, lors d’une conférence de presse, tenue mercredi 6 février à Tunis, que la Tunisie abrite cet événement pour la deuxième fois.

Les membres de L’AIESEC se réunissent annuellement, pendant 10 jours pour examiner la vision de l’Association et sa nouvelle stratégie ainsi que ses activités futures. Des rencontres bilatérales et communes sont en outre organisées entre les présidents pour étudier les moyens de renforcer la coopération bilatérale et multipartite en plus de l’organisation de stages.

Agrebi a souligné que le choix du slogan sur lequel se tiendra ce conclave au vu de l’évolution du domaine de l’initiative, des affaires et de la création de projets notamment, par les jeunes et témoigne de la volonté de faire de la Tunisie un site d’investissements et un centre international des affaires.

Les travaux du congrès se tiendront à Hammamet (gouvernorat de Nabeul) mais l’ouverture officielle aura lieu le 13 février 2019 à la Cité de la culture à Tunis. La cérémonie d’ouverture, à laquelle ont été conviés plusieurs membres du gouvernement, sera consacrée à la présentation d’expériences réussies de jeunes promoteurs.

Des multinationales partenaires de l’AIESEC prendront part au congrès, afin d’interagir avec les jeunes promoteurs, selon Agrebi. Ces rencontres, a-t-elle ajouté, devraient permettre de nouer des relations de partenariat ou des opérations de l’AIESEC.

Quelque 250 participants représentant les présidents des organisations des étudiants en sciences économiques et sociales dans leurs pays sont attendus à ce congrès, et ce pour l’élection d’un nouveau président international de l’AIESEC.

Aucun candidat tunisien ne s’est présenté comme candidat à ce poste, du fait que les critères exigés sont actuellement absents au sein de l’AIESEC Tunisie.