Le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a appelé à la nécessité d’impliquer la société civile dans la sauvegarde du patrimoine national des œuvres artistiques et créatives musicales en effectuant un travail de valorisation, de préservation et de numérisation.

Lors d’une réunion mardi avec les cadres du ministère, le ministre a mis l’accent sur l’importance de mettre gratuitement le patrimoine musical national au profit du public en particulier les chercheurs tout en respectant la législation relative aux droits d’auteurs.

La réunion a été aussi l’occasion d’examiner la copie modifiée du projet de partenariat avec l’association “La Rachidia – Institut de musique tunisienne”. L’accord de partenariat a pour objectif de mettre en place les moyens pour préserver l’archive de la Rachidia afin de mieux le valoriser.

L’accord a pour objectif de protéger le patrimoine musical tunisien et le numériser et ce, en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT, l’Institut national du patrimoine (INP), le Centre des musiques arabes et méditerranéennes “Ennejma Ezzahra” (Cmam). Le partenariat stipule aussi la restauration des manuscrits et des instruments musicaux à valeur historique de la Rachidia.

Par ailleurs, le ministre a pris connaissance des activités de la direction de la coopération internationale, et de la participation tunisienne aux manifestations culturelles étrangères.

Les statistiques de l’unité d’accompagnement des investisseurs dans le secteur culturel et ses propositions en vue de développer les mécanismes de communication avec les jeunes entrepreneurs, ont été également évoquées lors de cette réunion.