Le directeur de l’association humanitaire “ARAKAN”, Omar Al-Arkani, souhaite l’inclusion de la cause du peuple Rohingya, opprimé par le gouvernement du Myanmar (ex-Birmanie), à l’ordre du jour du Sommet arabe prévu le 30 mars 2019 à Tunis.

“Nous voulons attirer l’attention de l’opinion publique arabe par le biais du Sommet arabe sur la cause du peuple rohingya”, a-t-il souligné lors d’une conférence de presse qu’il a donnée au Parlement pour faire connaître la cause des Rohingyas et solliciter l’appui des parlementaires tunisiens.

“Attirer l’attention de l’opinion publique arabe serait un pas positif vers le triomphe de la cause rohingya, le retour des réfugiés rohingyas dans leur pays et le recouvrement de la plénitude de leurs droits politiques et civiques dans la région d’Arakan”, a ajouté Al-Arkani qui était accompagné d’une délégation rohingya.

“C’est la première visite d’une délégation représentative du peuple Rohingya dans la région depuis 70 ans, a-t-il souligné. Nous sommes venus solliciter l’appui de la Tunisie à notre cause qui est restée plus de 70 ans sous embargo. Nous n’avons jamais cessé d’appeler la communauté internationale à être témoin des actes de torture et d’exaction commis contre le peuple rohingya”.

“L’Association souhaite ouvrir un bureau régional à Tunis et permettre aux étudiants rohingyas de poursuivre leurs études en Tunisie”, a encore indiqué le directeur de cette association qui s’occupe des affaires du peuple Rohingya aux plans humanitaire, éducatif, médiatique, et juridique.

Al Arkani a dit avoir trouvé auprès des autorités tunisiennes et des députés des différents blocs parlementaires un “écho très favorable”.

Cependant, on peut se demander pourquoi cette association n’a jamais demandé, à notre connaissance, aux pays arabes de condamner les exactions des autorités chinoises sur les Hui (musulmans chinois).

Nous pensons que ce n’est pas une bonne idée, car il s’agit d’un sommet arabe et non un sommet musulman.