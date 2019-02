Mohamed Ennaceur, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a reçu, mardi 12 février au Bardo, une délégation de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux conduite par son président, Taïeb Zahar.

Selon un communiqué du Parlement, la rencontre a permis d’examiner les problèmes auxquels fait face la presse papier et électronique et plus particulièrement les difficultés financières et le manque de ressources et de revenus stables (abonnements et publicité publique).

La réunion a également offert l’occasion de discuter le projet de loi portant création de l’Agence nationale de gestion de la publicité publique et des abonnements et des moyens d’impliquer les structures et organisations concernées dans l’examen de ce projet de loi.

Il s’agit aussi d’examiner les moyens de soutenir ce secteur vital, à travers notamment la création d’un fonds d’appui à la presse écrite.

Mohamed Ennaceur s’est déclaré attentif aux problèmes et difficultés auxquels fait face le secteur de la presse écrite et électronique, mettant l’accent sur la disposition du parlement à apporter son soutien à ce secteur vital, à travers notamment l’adoption des législations nécessaires.