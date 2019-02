La Fondation des Trois Cultures à Séville accueille, du 19 au 21 février 2019, le quatrième Congrès international de l’association arabe des hispanisants avec la participation de 75 chercheurs de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, d’Egypte, de Jordanie, de Côte d’Ivoire, d’Espagne, d’Argentine et de Colombie.

La Tunisie sera représentée dans cette manifestation culturelle et académique par 19 hommes de culture et universitaires, a souligné le président de l’Association arabe des hispanisants, Ridha Mami, cité par l’agence TAP.

Il s’agit de: Adel Ben Othmen, Adem Fathi, Adel Khedher, Chokri Mabkhout, Mabrouk Manai, Kamel Zoghbani, Mohamed Turki, Abdelssalem Issaoui, Aida Ben Amor, Asma Souissi, Ekram Ammar, Najoua Kammoun, Raja Samet, Nejmeddine Khazdaghli, Maroua Attafy, Rim Chemlali, Faouzi Bedoui et Ridha Mami.

A ce sujet, Ridha Mami a précisé que l’association a donné l’opportunité à des jeunes doctorants et chercheurs pour participer à ce congrès en plus des professeurs et des chercheurs confirmés.

Selon lui, “la participation à ce genre de congrès permet aux jeunes chercheurs d’acquérir de l’expérience, d’améliorer leurs compétences et d’approfondir leurs recherches”.

Evoquant la participation des non-hispanisants dans cette délégation, Mami a mentionné que cette démarche a pour objectif de faire découvrir, lors de cette rencontre, les intellectuels arabes non-hispanisants au monde hispanique et ceci par le biais de la traduction.

Outre le renforcement de la coopération entre le monde arabe et le monde hispanique, le congrès est une occasion pour enrichir le domaine de la recherche hispanique dans le domaine de la culture et de la littérature, a-t-il ajouté.

Ridha Mami a, par ailleurs, souligné que l’association accorde une importance particulière à la traduction compte tenu de son rôle dans le renforcement des liens entre les peuples en faisant connaitre la culture de l’Autre.

Plusieurs sujets seront débattus dans ce congrès comme “l’enseignement de la langue espagnole comme langue étrangère dans le monde arabe”, “la littérature arabe en langue espagnole” , “Traduction et interculturalité” , “La recherche scientifique “, “l’Espagne et la recherche arabe dans la langue et la littérature hispanique”.

D’autres thématiques seront aussi abordées comme l’apport des médias, l’histoire, l’art et la philosophie dans la recherche hispanique.