Un voyage dans le monde de l’amour et de la spiritualité signé par la chanteuse Ghalia Ben Ali a été donné, vendredi soir (8 courant), au Théâtre de l’Opéra à la Cité de la culture.

Baptisé “Fatwa Fil-Ichek”, le spectacle a été organisé par la société Arts distribution à l’occasion de la sortie nationale du film “Fatwa” de Mahmoud Ben Mahmoud, à partir du mercredi 13 février 2019.

La chanteuse Ghalia Ben Ali a interprété dans “Fatwa ” le rôle d’une femme politique forte confrontée à l’assassinat de son fils par un groupuscule terroriste.

Clin d’œil au film, la soirée musicale était l’occasion pour la chanteuse de restituer à Fatwa son sens initial loin de toutes les confusions qui l’ont entaché au fil de l’histoire.

Associée dans l’esprit des occidentaux à un appel au meurtre et sujet de discorde et discrimination pour les musulmans eux-mêmes, le mot “Fatwa” est au départ une interprétation des lois coraniques visant, dans la plupart des cas, à permettre aux croyants de trouver des accommodements dans l’exercice de leur religion.

En compagnie de ses quatre musiciens d’Egypte, d’Irak et de Belgique, Ghalia Ben Ali a transporté les spectateurs, venus nombreux admirer son style singulier et authentique, dans une soirée musicale aux couleurs mystiques. Dans “Fatwa Fil -Ichek” (Fatwa pour l’amour), le chanteuse a lancé à son public une invitation à un voyage au royaume de l’amour, la passion et de la libération de l’âme.

Chantant ses propres textes ou des différents poètes mystiques comme le poète syrien Mohammed Zine ou encore Rabaa al Adaouia, Ghalia Ben Ali a donné sa propre interprétation et définition de l’amour.

Avec sa voix grave et puissante, Ghalia Ben Ali a revisité aussi le répertoire d’Om Kalthoum ou d’Abdelwahab en interprétant entre autres “Inta Omri” et “Ya Msafer Wahdak” pour le grand plaisir des mélomanes. La clôture était aux couleurs tunisiennes avec un hommage à Hédi Jouini.

Le film “Fatwa” dont la sortie nationale est prévue le 13 février a reçu le Tanit d’or aux Journées Cinématographiques de Carthage édition 2018 et Prix de la meilleure œuvre au Festival cinématographique du Caire au cours de la même année, outre d’autres consécrations dans d’autres manifestations cinématographiques internationales.