Le droit au développement, à l’emploi et à l’investissement figurent parmi les revendications et préoccupations des habitants de Tebourba qui ont appelé le gouvernement à mettre en place un programme national urgent pour faire face à l’absence d’opportunités d’emploi et de développement et au chômage dans cette région.

Lors d’une séance de travail tenue samedi au siège de la municipalité, en présence du gouverneur de la Manouba, Ahmed Smaoui, et des députés, les membres de la “Coordination 24 janvier” ont appelé à la tenue d’un conseil ministériel restreint pour débattre les problèmes entravant la réalisation des projets programmés et pour prendre les décisions nécessaires pour les réaliser dans les brefs délais.

Le porte-parole de la coordination et secrétaire général de l’association “Ajdad”, Mohamed Salah Gharbi, a indiqué que la société civile a tenté d’apaiser les tensions sociales et de réduire le nombre des protestations qui se sont multipliés au cours de l’année dernière ainsi que défendre les revendications des habitants de la région afin d’améliorer les indicateurs de développement.

Le gouverneur de la région a de son côté passé en revue l’ensemble des projets programmés dans la région étant donné qu’une enveloppe de plus de 40 MDT sera versée au cours de cette année et le démarrage des études sur la zone industrielle, l’aménagement des routes et le réaménagement du stade…

Il a également appelé à la formation d’une commission mixte regroupant des représentants de la société civile et des députés pour identifier les priorités de la région et suivre de près la situation de développement à Tebourba.

Créée le 24 janvier 2019, la “Coordination 24 janvier” est composée de représentants de plus de 15 associations actives dans la délégation de Tebourba.