Dans le cadre de la 15ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment “MEDIBAT“, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) a dévoilé le programme du Forum entrepreneuriat, prévu le 6 mars, et qui aura pour thème : Créer, innover et construire.

En effet, après les allocutions du président de la CCIS, Ridha Fourati, de la directrice générale de la Chambre, Ikram Makni, et de directrice régionale de la formation professionnelle et de l’emploi, Izdihar Daoud, l’ouverture dudit forum sera assurée par la ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saïda Ounissi.

Le forum est composé de 4 panels. Le premier se penchera sur «les outils et les mécanismes de formation et de coaching offerts pour les promoteurs dans le secteur du bâtiment».

Il réunira les représentants du CTMCCV (Centre technique des matériaux de construction, céramique et du verre, par l’entremise de son DG, Mohamed Ghrassalah), BIT, Agence tunisienne de la formation professionnelle, IDEE GIZ, ANETI et MERCI CORPS.

Le second panel sera consacré à la présentation des projets : SOTECA, KNAUF, SIPS, SLPI, MIG, MATEM, ACIA SUD, REMAX.

Quant au troisième panel, il se penchera sur les mécanismes de financement des projets (BFPME, BTS, Microcred, Enda Tamweel, Zitouna Tamkeen, Advans, CFE, Biat Fondation, THNITI).

Enfin, le panel 4 consistera en un ensemble de témoignages.