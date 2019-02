Le Forum économique qui aura lieu au cours de la 15ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment “MEDIBAT 2019“ a concocté un programme exclusivement consacré à la présentation des projets de construction et d’infrastructure en Afrique subsaharienne.

Sept pays sont concernés, en l’occurrence le Gabon, le Togo, le Cameroun, le Nigeria, la RD Congo, la Côte d’Ivoire et le Kenya.

Ainsi, le Gabon sera représenté par deux ministères qui présenteront deux projets, à savoir celui de l’Urbanisme et du Logement et celui de l’Equipement, des Infrastructures et des Mines.

Deux projets concernant le Togo seront présentés, d’une part par le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie, et d’autre part par celui des Infrastructures et des Transports.

Pour le Cameroun, ce sont trois projets qui seront présentés par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, celui de l’Habitat et du Développement urbain, et celui des Travaux publics.

Quant au Nigeria, il sera représenté par trois ministères : Energie, Travaux publics et Logement.

La palme d’or revient à la République Démocratique du Congo qui sera représenté par 5 départements ministériels : ministère de l’Equipement et de l’Entretien routier, ministère de l’Aménagement du territoire et Rénovation de la ville, ministère des Infrastructures, des Travaux publics et de la Reconstruction, ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et celui des Affaires foncières et du Domaine public.

La Côte d’Ivoire sera représentée par deux ministères, celui de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et celui de l’Equipement et de l’Entretien routier.

Enfin, le Kenya sera représenté par son ministère des Transports et des Infrastructures.

Au total donc, une vingtaine de projets dans le BTP et les travaux publics seront présentés dans le cadre du forum économique du MEDIBAT 2019.