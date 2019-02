La secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Basma Jebali, estime importante la mise en place des plans d’aménagement des plages (gestion des plages), élaborée par l’Agence de la protection et de l’aménagement du littoral (APA).

Lors d’une conférence de presse tenue à Nabeul sur le projet d’aménagement des plages, vendredi 8 courant, Jebali a rappelé que l’APA œuvre actuellement à faire connaître ces plans d’aménagement du littoral et qui constitueront une référence légale en matière d’exploitation de ces espaces à travers une approche participative avec les municipalités.

Elle a également évoqué l’importance de ce projet dans la protection des plages contre l’érosion maritime et la préservation de l’équilibre écologique. L’objectif de ce projet est de préserver la nature et l’environnement et de consacrer le principe de la transparence au niveau de la relation de l’administration avec les demandeurs d’autorisations visant à mener des travaux temporaires dans le domaine public maritime.

Il s’agit en outre de mettre en place des scénarios pour l’installation d’équipements balnéaires, afin d’assurer le confort des estivants et de garantir la répartition équitable de ces espaces entre les secteurs public et privé.

Le DG de l’APAL, Mohamed Ben Jeddou, pour sa part, a fait savoir que ces rencontres qui ont démarré dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir Mahdia et Ben Arous, visent à faire connaître ce projet et d’échanger les idées et les propositions liées aux spécificités de chaque région.

Ben Jeddou a rappelé que l’APAL a tenu, depuis janvier 2019, une série de réunions consultatives avec les municipalités côtières dans le cadre de l’élaboration des plans d’aménagement des plages. Ces plans seront adoptés après leur approbation par le ministre des Affaires locales et de l’Environnement.